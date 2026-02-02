Masters of the Universe collezione di giocattoli rivelata

HQ

Masters of the Universe è nata come una serie di cartoni animati insieme a una collezione di action figure, che forse più di ogni altra hanno definito il concetto di action figure. Sono ancora prodotti oggi, sia in ristampe che in edizioni più elaborate per i collezionisti.

Naturalmente, il prossimo film Masters of the Universe deve avere anche un proprio set di action figure, e queste sono state ora svelate. A prima vista, ricordano molto i personaggi della serie originale, ma con tratti più dettagliati e distinti degli attori che interpretano i personaggi. Sono inoltre articolate in diversi punti, rendendole estremamente posabili.

Puoi vedere immagini dettagliate di tutti i personaggi presentati nel post di Bluesky qui sotto.