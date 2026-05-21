Masters of the Universe mostrato in un trailer finale prima della prima

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Sembra che i media che hanno già recensito Masters of the Universe siano generalmente molto soddisfatti delle nuove avventure di He-Man e dei suoi amici sul pianeta Eternia. Tuttavia, Amazon MGM Studios non sembra del tutto convinta che il messaggio sull'eccellenza del film sia arrivato, quindi ora hanno pubblicato quello che chiamano un Trailer Finale Ufficiale.

Puoi dare un'occhiata qui sotto, e questa volta stanno dando il massimo. Incontriamo tantissimi personaggi iconici, ascoltiamo la musica e vediamo Jared Leto nei panni di He-Man – e per chiunque sia cresciuto con He-Man negli anni '80, sembra davvero un sogno che si avvera dove tutto è esattamente come lo ricordavamo.

Il 5 giugno è il giorno dell'apertura, quindi non perdertelo.