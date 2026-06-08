Masters of the Universe ottiene un'apertura al botteghino piatta, mentre Obsession e Backrooms superano i 200 milioni di dollari

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Bentornato a Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Sembra che, nonostante il passaparola positivo, sia difficile convincere le persone a rivolgersi a un blockbuster fantasy d'azione con stile basato su una proprietà intellettuale che non ha avuto un adattamento live-action da decenni. Masters of the Universe lo dimostrò quando debuttò a 54,3 milioni di dollari al botteghino globale (tramite Box Office Mojo).

50 milioni di dollari sono molti soldi, ma il problema è che lo studio ha speso molto di più, dato che il budget di Masters of the Universe era intorno ai 170 milioni. Questo significa che Masters of the Universe dovrà davvero mantenere la sua posizione se vuole essere in verde grazie al suo rendimento al botteghino. In tal caso, potrebbe voler prendere lezioni dal Obsession di Curry Barker, che nella sua ultima settimana al botteghino ha continuato a incassare milioni di dollari, superando i 200 milioni a livello globale. Con un budget di 750.000 dollari, questo lo rende probabilmente uno dei film più redditizi di tutti i tempi.

Backrooms di A24 ha anche superato la soglia dei 200 milioni di dollari nel fine settimana, diventando ufficialmente il film con il miglior successo di sempre di A24. Altrove, nel mondo dell'horror o dell'horror, vediamo anche Scary Movie 6 andare bene al suo debutto, incassando oltre 100 milioni di dollari a livello globale.

Il ballo per Backrooms e Obsession dovrà finire prima o poi, ma sembra che ci mostri chiaramente come il budget di un film possa essere quanto vuole, anche se questo non significa che sia garantito che attirerà un pubblico.