Inizia un po' traballante, per non dire altro. È chiaro che i produttori di Netflix stavano inseguendo una certa angolazione nell'episodio pilota e che è stato girato separatamente, staccato dal resto dei cinque episodi che compongono la prima stagione della serie di documentari recentemente rilasciata Matchroom: The Greatest Showmen. La ragione di ciò è un assillo senza fine su come il pensionato 77enne Barry Hearn voglia vedere di cosa è capace suo figlio Eddie prima di cedere a lui la responsabilità, la responsabilità di una delle più grandi società di promozione sportiva del mondo: Matchroom Promotions.

Per chiunque ami la boxe, questa serie di documentari è assolutamente da vedere.

Tutti noi che abbiamo seguito la boxe come sport, soprattutto negli ultimi quattro anni, sappiamo molto bene che Barry ha passato la giornata a suo figlio, che negli ultimi anni è andato sempre più rafforzandosi, ha fatto la storia con la boxe dal vivo via Dazn, ha organizzato alcuni dei più grandi combattimenti di tutti i tempi e ha costruito sul già impressionante impero di suo padre. Eddie Hearn è un brillante promotore. È senza dubbio il migliore nel pugilato in questo momento, ed è incredibilmente più fresco, più veloce e più interessante dei vecchi nebbiosi come Bob Arum e Frank Warren.

Seguiremo, ovviamente, la star di Matchroom Conor Benn mentre viene scagionato dalle accuse di doping.

Tuttavia, si riprende dopo un inizio piuttosto lento. Andiamo dietro le quinte mentre Hearn & Co organizzano il World Darts Championship e il World Snooker Championship, piangendo la sconfitta di misura di AJ contro Dubois, e preparandoci a lasciare che l'Arabia Saudita compri la società per oltre un miliardo di sterline.

Matchroom: The Greatest Showmen è una produzione su piccola scala, nel modo giusto. Il ritratto di Barry Hearn e Eddi è intimo e sincero ma non sdolcinato, e la loro relazione è ritratta come priva di problemi, calorosa ma professionale, in un certo senso. Incontriamo le persone dietro Eddie, che gestiscono gran parte della gestione quotidiana dell'azienda, e incontriamo Conor Benn durante il periodo in cui è stato sospeso per doping e sta cercando di riabilitare il suo nome e riottenere la sua licenza professionale, prima di entrare nell'episodio finale di quel magicamente divertente, enormemente pubblicizzato, lotta incredibilmente attesa contro Chris Eubank Jr.

Quando Eddie sta per iniziare a litigare con Jake, il manager di Paul è uno dei momenti salienti della serie.

È facile apprezzare Eddie Hearn. Di solito (come riscaldamento per i prossimi combattimenti) ascolto le sue interviste, controllo le conferenze stampa e tutto il resto, e indipendentemente da ciò che pensi di un promoter che viene coinvolto tanto quanto lui, questo vecchio offre un discorso diretto, nuove prospettive e grande umorismo, costantemente e regolarmente. Matchroom: The Greatest Showmen è lungo solo sei episodi e finisce proprio quando sta diventando interessante, ma per noi appassionati di boxe, è una visione estremamente divertente di un business affascinante.

