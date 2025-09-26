Matchroom: The Greatest Showmen
Il più importante promotore di boxe inglese è al centro della scena in una serie di documentari su ciò che accade dietro le quinte.
Inizia un po' traballante, per non dire altro. È chiaro che i produttori di Netflix stavano inseguendo una certa angolazione nell'episodio pilota e che è stato girato separatamente, staccato dal resto dei cinque episodi che compongono la prima stagione della serie di documentari recentemente rilasciata Matchroom: The Greatest Showmen. La ragione di ciò è un assillo senza fine su come il pensionato 77enne Barry Hearn voglia vedere di cosa è capace suo figlio Eddie prima di cedere a lui la responsabilità, la responsabilità di una delle più grandi società di promozione sportiva del mondo: Matchroom Promotions.
Tutti noi che abbiamo seguito la boxe come sport, soprattutto negli ultimi quattro anni, sappiamo molto bene che Barry ha passato la giornata a suo figlio, che negli ultimi anni è andato sempre più rafforzandosi, ha fatto la storia con la boxe dal vivo via Dazn, ha organizzato alcuni dei più grandi combattimenti di tutti i tempi e ha costruito sul già impressionante impero di suo padre. Eddie Hearn è un brillante promotore. È senza dubbio il migliore nel pugilato in questo momento, ed è incredibilmente più fresco, più veloce e più interessante dei vecchi nebbiosi come Bob Arum e Frank Warren.
Tuttavia, si riprende dopo un inizio piuttosto lento. Andiamo dietro le quinte mentre Hearn & Co organizzano il World Darts Championship e il World Snooker Championship, piangendo la sconfitta di misura di AJ contro Dubois, e preparandoci a lasciare che l'Arabia Saudita compri la società per oltre un miliardo di sterline.
Matchroom: The Greatest Showmen è una produzione su piccola scala, nel modo giusto. Il ritratto di Barry Hearn e Eddi è intimo e sincero ma non sdolcinato, e la loro relazione è ritratta come priva di problemi, calorosa ma professionale, in un certo senso. Incontriamo le persone dietro Eddie, che gestiscono gran parte della gestione quotidiana dell'azienda, e incontriamo Conor Benn durante il periodo in cui è stato sospeso per doping e sta cercando di riabilitare il suo nome e riottenere la sua licenza professionale, prima di entrare nell'episodio finale di quel magicamente divertente, enormemente pubblicizzato, lotta incredibilmente attesa contro Chris Eubank Jr.
È facile apprezzare Eddie Hearn. Di solito (come riscaldamento per i prossimi combattimenti) ascolto le sue interviste, controllo le conferenze stampa e tutto il resto, e indipendentemente da ciò che pensi di un promoter che viene coinvolto tanto quanto lui, questo vecchio offre un discorso diretto, nuove prospettive e grande umorismo, costantemente e regolarmente. Matchroom: The Greatest Showmen è lungo solo sei episodi e finisce proprio quando sta diventando interessante, ma per noi appassionati di boxe, è una visione estremamente divertente di un business affascinante.