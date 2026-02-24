Mathias Lessort e sua moglie denunciano insulti e umiliazioni razziste: "Il razzismo mascherato da umorismo è ancora razzismo"

HQ

Mathias Lessort, 30enne giocatore francese di basket del Panathinaikos, e sua moglie Traicy Lessort, hanno denunciato alcuni episodi di razzismo contro il giocatore, avvenuti durante le celebrazioni del carnevale in Grecia e durante la finale della Coppa di Grecia sabato, che il Panathinaikos ha vinto 79-68 contro l'Olympiacos. Durante la partita, alcuni spettatori urlarono insulti e gesti razzisti:

"Davanti agli agenti di polizia e ai rappresentanti della lega! L'unica cosa che hanno fatto è stata dirmi di calmarmi mentre questi ragazzi continuavano e restavano per tutta la partita... E non era solo un ragazzo, ma dieci-quindici", ha detto Lessort su X.

Ma c'è di più: durante le celebrazioni del carnevale lo scorso fine settimana, un uomo si è travestito da Lessort dipingendosi il volto di nero con una stampella, perché Lessort è ferito da dicembre 2024.

"Quello che abbiamo visto a questo carnevale non era divertente. Dipingere il viso di nero per imitare mio marito o le persone nere è razzismo. Aggiungere una stampella per deridere il suo infortunio è crudele", ha scritto Traicy Lessort lunedì (via MundoDeportivo). "Il razzismo mascherato da umorismo è ancora razzismo. La derisione mascherata da carnevale è ancora barbarie."

Lessort ha subito un grave infortunio il 19 dicembre 2024, fratturandosi il perone della gamba sinistra. L'infortunio fu così terribile che alcuni spettatori svenirono. È tornato per cinque mesi e ha giocato 14 minuti in una partita di Final Four di Eurolega contro il Fenerbahçe, segnando sette punti, ma da allora non ha più giocato, poiché soffre ancora di fastidi nella zona e edema del midollo osseo.

"Per più di un anno, mio marito ha lottato ogni giorno per tornare più forte. La sua ferita non è un costume, il suo dolore non è intrattenimento, e la sua identità non è una caricatura", ha detto sua moglie. "Sono orgoglioso della forza e della dignità che mostra, nonostante ciò che sta accadendo. Nessuno travestito glielo porterà via."