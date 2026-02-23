Matt Booty afferma che non ci saranno "cambiamenti organizzativi" negli studi Xbox

HQ

Proprio mentre ci stavamo disconnettendo venerdì scorso, pensando che ci aspettasse un weekend tranquillo, Xbox ha diffuso nei nostri feed l'equivalente giornalistico di una bomba all'idrogeno, quando è stato rivelato che Phil Spencer e Sarah Bond si sarebbero dimessi dalle loro posizioni di leadership. Asha Sharma assumerà il ruolo di nuova responsabile Xbox, con Matt Booty, ex responsabile di Xbox Studios, che assumerà il ruolo di nuovo Chief Content Officer.

In una serie di blog di alcuni dei leader passati e nuovi di Xbox, vediamo dichiarazioni di gratitudine per il passato e di guardare avanti al futuro. Booty si assicurò alla fine della sua nota di placare ogni timido riguardo a possibili cambiamenti organizzativi dopo questo rilancio della leadership.

"Il mio obiettivo è supportare i team e i leader che abbiamo in carica e creare le condizioni affinché possano dare il meglio di sé. Per essere chiari, non ci sono cambiamenti organizzativi in corso per i nostri studi," ha scritto Booty.

Booty ha anche detto che ci sono "buone ragioni per credere in ciò che ci aspetta." Sembra che il nuovo Chief Content Officer sia dedicato a supportare ciò che Xbox Game Studios ha in questo momento, piuttosto che cercare di trasformarlo in qualcos'altro. "Questa organizzazione e i suoi franchigi hanno affrontato il cambiamento per decenni, e la nostra forza deriva da squadre che sanno adattarsi e continuare a offrire. Quella fiducia si basa su una solida pipeline di franchigie consolidate, nuove scommesse in cui crediamo e una chiara domanda di giocatori per ciò che stiamo costruendo," ha scritto Booty.