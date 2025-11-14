Matt Damon definisce la migliore esperienza di Christopher Nolan The Odyssey

Anche se mancano ancora più di sei mesi a quelloThe Odyssey di Christopher Nolan, già il treno dell'hype sta uscendo dalla stazione poiché l'attore Matt Damon ha elogiato l'esperienza che ha avuto durante le riprese.

Parlando con Empire, Damon ha detto "senza iperboli, che è stata la migliore esperienza della mia carriera". Sembra che Nolan abbia fatto di tutto per dare vita alla sua versione del mondo dell'antica Grecia, girando in mare aperto, portando migliaia di comparse e persino creando un vero cavallo di.

"Avremmo girato quella roba [del cavallo di] la prossima settimana, quindi ho detto, 'Come hai intenzione di farlo?' E [Nolan] fa, 'Non lo so. Entreremo lì e lo capiremo'", ha descritto Damon. "Se stai per avere una crisi esistenziale mentre passi davanti alle sirene e sei legato a un albero, è lì. Se dice che stai scappando per la tua vita da un ciclope, stai per scappare per la tua vita. Chris non nasconde la palla".

Saremo in grado di dare il nostro primo sguardo vero e proprio a The Odyssey presto, poiché un trailer è destinato ad arrivare insieme alle proiezioni di Avatar: Fire and Ash questo dicembre. In caso contrario, potremo vedere il film per intero il 17 luglio 2026.