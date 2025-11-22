Matt Damon e Ben Affleck produrranno un documentario sull'ingegnere di F1 Adrian Newey

HQ

Adrian Newey, l'ingegnere sessaseienne attualmente al servizio di Aston Martin come direttore tecnico e co-proprietario, e in precedenza per McLaren, Williams o Red Bull Racing, sarà protagonista di un documentario coprodotto da Ben Affleck e Matt Damon, provvisoriamente intitolato 'Turbulence: The Greatest Mind in Formula One '.

Newey è considerato una leggenda della Formula 1 e del motorsport, i cui progetti hanno vinto 14 titoli piloti e 12 costruttori, avendo lavorato per leggende dello sport come il compianto Ayrton Senna, Sebastian Vettel, Max Verstappen e ora per Fernando Alonso, riportando speranze ad Aston Martin la prossima stagione.

Il film, come rivelato da Variety, sarà girato parallelamente alla prossima stagione di Formula 1, mostrando il suo lavoro presso Aston Martin, e sarà prodotto da The Whisper Group, Mark Stewart Productions e Artists Equity, co-fondata da Matt Damon e Ben Affleck.

Il film sarà diretto da Michael Tolajian, regista di altri documentari sportivi We Beat the Dream Team (sui giocatori universitari che si allenano con Bird, Jordan e Magic per le Olimpiadi del 1992), 30 for 30: Once Brothers (sulla rivalità tra i giocatori di basket Vlade Divac e Drazen Petrovic, separati dalla guerra balcanica); oppure Q-Ball (sulla squadra di basket di un carcere).