Matt Damon spiega come Netflix realizzi i film in modo diverso perché "le persone sono al telefono mentre guardano"

Non è un segreto che guardare un film a casa sia un'esperienza diversa rispetto a guardarlo al cinema. Il richiamo dei social media, dei messaggi o di qualsiasi cosa ti piaccia fare sul telefono è spesso troppo allettante per essere ignorato, anche se cerchi di bloccarti mentre guardi da casa. Netflix lo sa e, secondo Matt Damon, sta cambiando il modo in cui i loro film vengono proiettati per mantenere l'interesse e informare gli spettatori su ciò che accade anche mentre sono al telefono.

Parlando nel podcast di Joe Rogan (tramite Variety), Matt Damon ha spiegato come Netflix si discosti dal modo standard di realizzare film d'azione. "Di solito hai tre scene d'azione. Uno nel primo atto, uno nel secondo, uno nel terzo," disse. "Spendi la maggior parte dei tuoi soldi per quello nel terzo atto. Questo è il tuo finale. E ora dicono: 'Possiamo avere una grande nei primi cinque minuti? Vogliamo che la gente resti. E non sarebbe terribile se ripetessi la trama tre o quattro volte nei dialoghi perché la gente è al telefono mentre guarda.' "

Ben Affleck, che recita anche nel film d'azione Netflix The Rip accanto a Damon, non riteneva necessario attirare il pubblico in questo modo. "Ma poi guardi Adolescence, e non ha fatto nulla di tutto ciò. Ed è dannatamente fantastico. Ed è anche buio. È tragico e intenso. [Parla di] questo tizio che scopre che suo figlio è accusato di omicidio. Ci sono inquadrature lunghe della nuca della loro testa. Salgono in macchina, nessuno dice nulla."

Quindi, anche se può sembrare tutto pessimista quando si pensa a film e serie TV realizzati pensando ai telefoni, ci sono sempre alcuni progetti che rispettano abbastanza il pubblico da credere di stare guardando davvero. Se vuoi vedere come The Rip gestisce questa situazione, puoi consultare la nostra recensione qui.