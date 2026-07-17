Matt Dinniman: "Non c'è niente di più divertente che vedere gli altri travolti nel caos"

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È difficile definire davvero cosa significhi *Carl the Dungeon Crawler*. La campagna di marketing di quest'opera - uno dei bestseller in più rapida crescita nella letteratura moderna - ha, secondo le ultime cifre a cui siamo riusciti a consultare dall'editore qui al festival, venduto oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo fino ad oggi. Assolutamente sconcertante. Tuttavia, tutto dipende dal passaparola. E molti dei più grandi fan di Carl e della Principessa Donut si sono recati all'auditorium Avilés per partecipare a un incontro con l'autore al Celsius 232 Horror, Fantasy and Science Fiction Festival. E a giudicare dall'auditorium, che era gremito fino al toffo, e dalla coda lunga un chilometro (e non esagero quando dico chilometri) che si è estesa per diverse ore per ottenere un autografo, lui è la star del festival di quest'anno.

Ma, nelle parole di Dinniman, *Carl the Dungeon-Crawler* "è la storia di un ragazzo normale e del gatto della sua ex fidanzata che vengono rapiti per partecipare al gioco mortale preferito della televisione aliena, in cui devono sopravvivere e scendere attraverso tutti i piani di una struttura chiamata *The Dungeon*". Inoltre, ad ogni piano dovrà sopravvivere uccidendo ogni sorta di bestia e salendo di livello, proprio come in un videogioco, con incantesimi, abilità, un inventario pieno di ogni tipo di gadget... In breve, un caos assoluto.

"Mia moglie e i miei quattro figli non hanno letto i miei libri. Mia madre ci ha provato e ha detto: 'Ma che diavolo ti prende?' "

Anche se a tutti gli altri sembra un caos, non lo è per Matt, che tiene un registro meticoloso di ogni minimo dettaglio per non compromettere nemmeno minimamente la coerenza del suo universo – un sistema che può aiutare ad aprire nuove strade narrative o a tirarlo fuori da situazioni difficili. Ha oltre 240 fogli Excel per organizzare tutto ciò che scrive, dai mostri agli inventari, personaggi e PNG. "Alcune persone pensano che non prepari nulla quando scrivo, che sia tutto caos, e hanno ragione. Ma continuo a prendere appunti su ogni dettaglio possibile per tenere traccia di tutto. Io metto semplicemente tutto ciò che trovo interessante. E questo è caos." È un sistema che solo lui stesso comprende, anche se riconosce di non potersi più permettere di conservare tutta quella conoscenza solo sul computer. "C'è un database, quindi alla fine ho dovuto assumere qualcuno per sistemare tutto, per il gioco di ruolo da tavolo e per la futura serie TV." Peccato che non ci sia ancora molto da dire su quest'ultimo, perché quando gli abbiamo chiesto della serie che Peacock e Seth McFarlane stanno sviluppando basandosi su Dungeon Crawler Carl, Ha detto che il lavoro è appena iniziato e che tutto è sotto il massimo segreto.

"Quello che mi piace di più è sedermi a scrivere, andare avanti, andare avanti... e mi chiudo in me stesso, continuo a scrivere, e quando sembra non esserci via d'uscita, guardo il foglio Excel e cerco una soluzione. Ecco perché le fughe intelligenti di Matt stanno diventando sempre più folli. 'È l'unico modo', ed è questo che mi soddisfa di più come scrittore."

Il suo processo di scrittura complesso e incrementale rende infine più difficile mantenere la tensione intorno ai personaggi e aumenta la sfida.

"Il quinto libro è stato probabilmente il più difficile, ma dopo averlo scritto, il sesto è andato ancora oltre, poi il settimo e l'otto, che è stato appena pubblicato. E ora sto scrivendo il nono, che sarà l'ultimo, anche se forse sarà pubblicato in due parti, il che mi infastidisce un po', perché non so dove tagliarlo, e questo è il libro più difficile che abbia mai scritto."

Fino a che punto arriverebbe Matt Dinniman nel Dungeon? "Probabilmente morirebbe appena scese le scale dal primo piano, divorato dai topi. Se fosse riuscito a superarlo, probabilmente avrebbe visto qualche animale al piano accanto, lo avrebbe chiamato di accarezzarlo o qualcosa del genere, sarebbe andato verso e—bam—sarebbe stato divorato. Proprio come il 99 per cento delle persone che muoiono al primo piano. Quando lo dico ai lettori, a volte si arrabbiano, ma è la verità."

Molto presto potrete guardare la nostra intervista video esclusiva con Matt Dinniman, dove parleremo di Dungeon Crawler Carl... e oltre.