Matt Dinniman sul finale di Dungeon Crawler Carl: "Non ho idea di come finirà, sono entusiasta quanto voi di scoprirlo"

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Se c'è una serie di libri di cui tutti hanno sentito parlare oggi, ma che pochi hanno effettivamente letto o sanno davvero di cosa parli, è Dungeon Crawler Carl, scritto da Matt Dinniman. La trama è piuttosto inverosimile, ma è una lettura che è tanto divertente quanto coinvolgente, e non sorprende che si possano divorare diversi degli otto volumi pubblicati finora in inglese in una sola volta. Ma per portare a termine la storia di Carl - e quella della Principessa Donut, la sua gatta - ti servirà più carta.

Durante la nostra copertura del Celsius 232 2026 Fantasy, Horror, and Science-Fiction Festival, che quest'anno ha celebrato la sua quindicesima edizione, Matt Dinniman è stato uno degli autori protagonisti di questo evento nella città di Avilés, nel nord della Spagna, che per una settimana diventa la capitale mondiale di questi generi, comprendendo letteratura, videogiochi e persino cinema. Puoi guardare la nostra intervista esclusiva con Matt Dinniman qui sotto.

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Naturalmente, abbiamo discusso di come si sente riguardo al calore mostrato dai fan e al loro amore per la sua storia, che ha appena visto aggiornare le vendite, avendo venduto oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata tradotta in 29 lingue. Il calendario di pubblicazione della versione originale in inglese di Dungeon Crawler Carl è naturalmente avanti rispetto alle altre traduzioni, e saranno i lettori anglofoni a scoprire per primi il destino di Carl... Ma non sarà completa l'anno prossimo.

"Quindi il libro più recente in inglese è stato 'A Parade of Horribles' e sta andando molto, molto bene. È il penultimo libro, il Nono è l'ultimo, ma sarà così lungo che sarà diviso in due volumi. Ma è davvero l'ultimo libro, e penso che la gente sia piuttosto entusiasta di ciò che succederà", ha detto Dinniman.

C'è ancora molta strada da fare prima che questo nono libro arrivi sugli scaffali, quindi abbiamo chiesto a Matt un piccolo anteprima. Ma, sorprendentemente, la sua risposta è stata che "non è ancora successo."

"Beh, non lo so, non l'ho ancora letto. Non lo so, non pianifico le mie storie, non ho idea di come finirà. Sono entusiasta di scoprirlo quanto voi.

"Sarà esplosivo però, ne sono sicuro."