Matt Dinniman vuole scrivere una sceneggiatura per un videogioco

HQ

Anche se Matt Dinniman afferma che la maggior parte dei lettori della sua fortunata serie di libri Carl the Mazmorrero non sono in realtà giocatori, la sua struttura e i suoi cliché ispirati ai videogiochi attirano sicuramente l'attenzione di chi di noi ama sia leggere che giocare ai videogiochi. Durante la quindicesima edizione di Celsius 232, tenutasi la scorsa settimana ad Avilés (Asturie, nel nord della Spagna), Matt Dinniman ha partecipato e tenuto un discorso a centinaia di fan, condividendo dettagli e curiosità su Carl el Mazmorrero, che ha appena pubblicato il suo quinto libro in spagnolo e di cui ha scritto otto dei suoi nove libri (anche se c'è un problema con quel nono e ultimo libro).

Inoltre, Dinniman ha concesso a Gamereactor un'intervista personale, durante la quale abbiamo avuto l'opportunità di parlare dello scrittore - sia dei suoi libri che dei suoi metodi di lavoro - e, naturalmente, dei videogiochi. Puoi trovare qui sotto l'intervista video con sottotitoli localizzati.

HQ

Tornando alla sua serie principale di libri, Carl the Dungeon-Crawler, e alla sua struttura—così simile a quella di un videogioco—abbiamo chiesto a Dinniman di essa, e ci ha detto che era tutto basato su un genere letterario chiamato 'LitRPG'. "Quindi LIT RPG è uno stile di libro in cui le regole del mondo sono controllate dalla logica dei videogiochi e/o dalle regole dei videogiochi", ha detto Dinniman. "Per esempio, sono un personaggio nel libro, ho una scheda delle statistiche, e posso letteralmente tirare fuori le mie statistiche e vedere che ho una forza di due al livello 17. È come giocare a un videogioco ed è molto diverso dal libro tradizionale."

Matt ha anche ammesso di essere un giocatore piuttosto appassionato, e ha riconosciuto che Resident Evil 4 (la versione GameCube) e Red Dead Redemption 2 sono tra i suoi titoli preferiti, anche se la sua passione è iniziata molto prima, giocando al Rogue originale sul PC del fratello maggiore da bambino. E chissà, forse i videogiochi sono all'orizzonte per lui una volta che le avventure di Carl e della Principessa Donut saranno finite.

Ho giocato a videogiochi da tutta la vita e mi piacerebbe che Dungeon Crawler Carl venisse trasformato in un videogioco. Non è ancora successo, ma forse succederà, ma mi piacerebbe anche scrivere un gioco. Non so cosa preferirei che succedesse prima; Sarei felice di fare entrambe le cose. Ho così tante idee."