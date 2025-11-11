Matt Fraction non è sicuro che ci sia effettivamente una nuova storia di Batman là fuori, ma osserva che va bene perché "non ha bisogno di essere reinventato"

HQ

Lo scrittore di fumetti Matt Fraction sta attualmente riscontrando un immenso successo, poiché la sua serie lanciata di recente Batman è arrivata in pompa magna ed è già diventata uno dei fumetti più venduti dell'anno, nonostante sia iniziata solo a settembre. A tal fine, di recente abbiamo parlato con lo scrittore di questo successo e di come non fosse affatto preparato per questo.

Ma nella stessa intervista, che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati, abbiamo anche chiacchierato con Fraction delle sfide di scrivere unBatman nuovo arco narrativo e di come ha raccontato una nuova storia usando il famoso e ormai piuttosto vecchio personaggio dei fumetti.

"Ci sono state storie di Batman raccontate consecutivamente negli ultimi 1.063 mesi di esistenza umana. Non so se ci sia una nuova storia di Batman là fuori", ha iniziato Fraction. "Sai una cosa? Sembra che sia rock and roll in 4-4 tempo. È come... Quando voglio fare la pazza... Ci sono altri posti per questo. Quando trovo la storia di Batman, penso, 'oh, e se il tempo non esistesse?' Non mi sembra giusto in questo momento. Mi sento come se stessi cercando di consegnare... Solo colpi. Sono solo pezzi grossi. È riconoscibile, vero? Ma ci piace ancora. Per un motivo. Funziona. È una struttura che può contenere tutte queste altre cose".

Fraction continua a spiegare come scrivere Batman sia come chiamare il tuo tiro nello sport, e come devi essere abbastanza audace per portarlo a termine.

"Quindi voglio scrivere storie davvero divertenti e soddisfacenti sul mio supereroe preferito.

E questo è l'obiettivo. E se riesco ad arrivare a un momento in cui posso diventare formalmente audace, va bene. Ma penso che ci sia qualcosa di formalmente audace. Ma sto solo cercando di piacere... I fondamentali eseguiti bene sembrano altrettanto audaci. Sembra che tu stia prendendo le decisioni. Sarebbe come se camminassi su un campo da calcio, un campo da calcio, e indicassi la rete. Tipo, ecco, al calcio d'inizio, eccolo arrivare. Questo è quello che stiamo cercando di fare".

Conclude dicendo che in definitiva Batman è molto simile oggi come lo era anni fa, ma che va bene perché il personaggio è il più figo di tutti e non ha bisogno di essere reinventato.

"Cercherò di raccontare le storie di Batman nel miglior modo possibile con tutti gli strumenti e l'esperienza che ho. Forse funziona, forse no. Non ho il controllo su questo. Ma l'ambizione non è quella di reinventare la ruota, ma di ricordare alle persone perché le ruote sono fantastiche. Batman è il personaggio più figo. Ha il costume più bello, i cattivi più belli, il tutto più figo. Tipo, facciamolo. Non ha bisogno di essere reinventato. Sono 85 anni che non lo sono".

Allo stato attuale, ci sono tre numeri del fumetto di Fraction Batman in circolazione, con l'ultimo in arrivo la scorsa settimana.