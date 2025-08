Matt Smith interpreterà il cattivo in Star Wars: Starfighter di Ryan Gosling

Matt Smith si sta prendendo una pausa dal cavalcare i draghi mentre sta scambiando selle squamose per i sedili di X-Wings nel prossimo Star Wars: Starfighter, dove reciterà al fianco di Ryan Gosling e Mia Goth.

Questo arriva da Deadline, che riporta che Matt Smith interpreterà uno dei cattivi del film e si ritiene che i dirigenti lo stiano preparando per essere il prossimo grande cattivo dell'universo di Star Wars. I dettagli esatti sul suo personaggio rimangono vaghi, per ora, ma le riprese del film sono previste per questo autunno, il che significa che potremmo sentire di più presto su chi sarà.

Smith si unisce a Ryan Gosling e Mia Goth come le grandi star già annunciate di Star Wars: Starfighter. Shawn Levy dirige il progetto e arriverà nelle sale il 28 maggio 2027. Ambientato cinque anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker, sarà il primo film a mostrare com'è la galassia dopo la conclusione della storia di Rey.