Mattel amplia la gamma inclusiva di Barbie con la bambola diabetica

HQ

Mattel ha lavorato negli ultimi tempi per garantire che le persone vedano Barbie come inclusiva e lo ha fatto offrendo una serie di bambole che hanno ciascuna determinate condizioni. L'ultima è una bambola per diabetici, poiché questo nuovo giocattolo è progettato per far sentire meglio rappresentati coloro che soffrono di diabete di tipo 1, e questo viene fatto offrendo una bambola che ha il suo CGM sul braccio e anche una pompa per insulina indossabile.

Per quanto riguarda il motivo per cui Mattel ha voluto offrire un'opzione di bambola Barbie diabetica, ci è stato detto in un comunicato stampa dal vicepresidente senior di Barbie e responsabile globale delle bambole, Krista Berger: "Barbie aiuta a plasmare le prime percezioni del mondo dei bambini e, riflettendo condizioni mediche come il T1D, garantiamo che più bambini possano vedere se stessi nelle storie che immaginano e nelle bambole che amano".

La bambola viene anche in un vestito a pois blu e ha una borsa che può portare in giro per riporre anche il suo microinfusore di insulina. Mattel ha persino collaborato con Breakthrough 1TD per garantire che l'attrezzatura medica presente sulla bambola fosse progettata accuratamente.

La bambola è disponibile nei negozi e sul Mattel Shop a partire da ora.

Annuncio pubblicitario: