Mattel e Hot Wheels annuncia un set di costruzione stupefacente Warthog

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Ieri, chiunque avesse preordinato una delle edizioni più costose ha iniziato presto su Halo: Campaign Evolved, quindi la gente è già nel pieno della battaglia sul Ringworld nel remake di Halo: Combat Evolved, che ha 25 anni. Oltre al Ringworld e al Master Chief, c'era un altro elemento che divenne iconico nell'originale: il Warthog.

Dall'uscita del gioco, il celebre veicolo fuoristrada UNSC è stato ricreato nella vita reale più volte; il modello è apparso in giochi come Forza Horizon 4 e Rocket League; e nei giochi di Halo, c'è sempre una pista lunga obbligatoria dove ci si aspetta che guidiamo veloce con un Warthog.

Ora, Mattel e Hot Wheels hanno annunciato che presto potremo costruire il nostro Warthog, dato che il set dell'edificio UNSC M12 Warthog è stato svelato al San Diego Comic-Con per celebrare il 25° anniversario della serie. Consiste in un totale di 935 pezzi simili a quelli Lego, e il kit è costruito in scala 1:22 (mostrato nelle immagini qui sotto insieme a un modello Hot Wheels pressofuso, anch'esso in scala 1:64). Questo Warthog presenta la sospensione classica e una barra di traino con un gancio anteriore, ed è armato sia con la classica mitragliatrice che con il cannone Gauss.

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