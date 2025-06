Mattel offre un modello in scala 1:64 dell'auto APXGP F1 di Brad Pitt

HQ

Se sei stato uno dei tanti che si sono riversati nei cinema durante il fine settimana per guardare F1, potresti voler commemorare quel momento con un po' di merchandising. Se è così, Mattel Creations e Hot Wheels hanno qualcosa per te, poiché il produttore di giocattoli ha ora annunciato un modello in scala 1:64 dell'auto APXGP di Brad Pitt del film, un modello che presenta "dettagli fedeli al film".

Il modello piccolo dell'auto è disponibile nei colori nero e oro della squadra e ha anche tre set di pneumatici che si addicono allo standard di Formula 1 di Soft, Medium e Hard, ognuno dei quali può essere riposto in un rack. Per il resto, presenta Sonny Hayes nell'abitacolo e per quanto riguarda quando sarà disponibile e a quale prezzo, il costo sarà di 30 sterline abbastanza abbordabile mentre l'attesa per la spedizione sarà fino al 29 maggio 2026...

Tuttavia, i preordini sono aperti e disponibili fin da ora, il che significa che puoi effettuare un ordine per uno di questi modelli, che viene descritto come "dove l'apice degli sport motoristici incontra l'apice del collezionismo".

