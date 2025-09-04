Matthew Brennan aiutato dal Team Visma a vincere la "gara di casa" al Tour of Britain

HQ

Il Tour of Britain è proseguito nella terza tappa con un'altra vittoria di Visma-Lease a Bike, e questa volta con un favorito di casa che ha conquistato la corona: Matthew Brennan, un ciclista di 20 anni che ha fatto il suo debutto nelle corse a tappe quest'anno, passando dal Jumbo-Visma Development Team.

La terza tappa del Tour of Britain, la gara più importante del Regno Unito, parte delle UCI ProSeries, il tour di ciclismo su strada maschile di secondo livello dopo l'UCI World Tour, potrebbe non essere la sua vittoria più importante (ha vinto una tappa alla Volta a Catalunya, parte del World Tour) ma è significativa, dato che è incoronato nel suo paese d'origine.

È stato aiutato dal suo compagno di squadra della Visma, Olav Kooij, che ha vinto le prime due tappe lunedì e martedì, e questo è stato "sempre il piano", secondo Brennan. "[La mia squadra] ha detto: 'Non possiamo farti andare alla tua gara di casa e non provare a vincere qualcosa'. Avere questa opportunità, soprattutto quando Olav è in testa, è davvero speciale e sono davvero grato per questo", ha detto (via CyclingWeekly).