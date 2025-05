Matthew Goode interpreta un detective difficile da apprezzare in Dept. Q di Netflix

Netflix ha presentato un primo assaggio di una serie drammatica in arrivo che intende debuttare alla fine di questo mese. È noto come Dept. Q ed è una serie che segue un detective inglese burbero e antipatico con sede in Scozia che sta tentando di risolvere un caso irrisolto. Questo individuo è interpretato da Matthew Goode e la serie stessa è scritta e diretta da Scott Frank di The Queen's Gambit.

Con Dept. Q che si avvicina sempre di più al debutto, è arrivato un primo trailer della serie, che potete vedere per intero qui sotto. In esso incontriamo il resto del cast, che include Chloe Pirrie, Jamie Sives, Mark Bonnar, Alexej Manavelov, Leah Byrne, Kate Dickie, Kelly Macdonald, Shirley Henderson e Tom Bulpett.

Per quanto riguarda lo spettacolo nello specifico, la sinossi aggiunge: "Dept. Q è un adattamento degli omonimi romanzi dell'autore danese Jussi Adler-Olsen. La serie ruota attorno a Carl Morck, un ex detective di prim'ordine di Edimburgo assegnato a un nuovo caso irrisolto mentre era distrutto dal senso di colpa a seguito di un attacco che ha lasciato il suo partner paralizzato e un altro agente di polizia morto.

Guarderai Dept. Q il 29 maggio?