Matthew Lillard non ha interpretato Springtrap in Dead by Daylight per salvare la sua performance per Five Nights at Freddy's 2

Se non sei completamente informato sulla tua tradizione FNAF, potresti chiederti perché Matthew Lillard sta facendo il suo ritorno nei panni di William Afton nel secondo film. Dopo tutto, è morto, non è vero? Beh, Afton ha l'abitudine di tornare, e come ha detto lo stesso Lillard, è "il Voldemort dell'universo".

In una conversazione con Bloody Disgusting, Lillard ha discusso della sua predilezione per Afton come personaggio e di come nel film in uscita interpreterà Springtrap. "In effetti, Dead by Daylight, il videogioco, volevano che facessi le battute di Springtap", Ha detto Lillard. "Sono tipo, 'Non farò Springtap finché non farò Springtap nel film'. Quindi l'unico modo in cui faccio Springtap è che la gente vada a vedere il film il 5 dicembre! E poi ne facciamo un terzo".

Promozione intelligente per il film da parte di Lillard, ma alcuni fan della FNAF avrebbero voluto sentire la sua voce in Dead by Daylight. Il primo film di Five Nights at Freddy's ha incassato un sacco di soldi al botteghino, e anche se il secondo film manca la corsa di Halloween uscendo a dicembre, c'è ancora una forte possibilità che un fulmine possa colpire due volte grazie alla popolarità del franchise.