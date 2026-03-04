Matthew Macfadyen rimpicciolisce sua moglie Elizabeth Banks in The Miniature Wife

Nella nuova serie di Peacock, che sembra la domanda "mi ameresti ancora se fossi un verme?" resa vita in una serie TV, uno scienziato rimpicciolisce accidentalmente sua moglie fino a farla diventare alta sei pollici dopo un esperimento andato male, e ha solo un tempo limitato per riportarla alla normalità.

Gli attori premiati Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen sono protagonisti di The Miniature Wife, che nel suo primo trailer mostra una storia d'amore senza pari. Mentre Banks deve fare i conti con la sua nuova, piccola realtà, Macfadyen è alla ricerca di una cura per la sua miniaturizzazione. Ha solo 30 giorni per dimostrare di poter riportare qualcosa a essere grande, altrimenti perderà il brevetto sulla sua tecnologia di rimpicciolimento della cosa.

È piuttosto campy nell'atmosfera generale, almeno nel trailer, il che aiuta la serie a evitare di diventare una storia deprimente e eccessivamente realistica sugli svantaggi di rimpicciolire tua moglie. The Miniature Wife arriva il 9 aprile, e potete vedere il trailer qui sotto: