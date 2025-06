Matthew McConaughey appare nel suo primo ruolo da protagonista dopo anni in The Lost Bus di Apple TV+

Apple Sembra che negli ultimi tempi stia avendo una relazione civettuola con il fuoco. Non solo possiamo aspettarci il dramma del piromane Smoke alla fine di questo mese, ma subito dopo possiamo guardare avanti a un dramma che ruota attorno a un uomo che guida a capofitto in un incendio mortale.

Questo progetto imminente è noto come The Lost Bus, ed è un film in arrivo su Apple TV+ in una data indeterminata "in una data successiva". Ruota attorno a un autista di scuolabus, che prende la decisione audace e coraggiosa di guidare a capofitto in un pericoloso incendio nel tentativo di trovare e salvare 22 bambini e il loro insegnante da un triste destino.

Il film è interessante perché vede Matthew McConaughey nel ruolo principale, una posizione che l'attore non ricopre da anni. È un po' un ritorno alla forma per l'A-lister texano, che qui appare al fianco di America Ferrera. Il registaCaptain Phillips Paul Greengrass è anche al timone di questo film.

Mentre siamo in attesa di informazioni più precise su The Lost Bus, puoi vedere il suo straziante teaser trailer qui sotto.