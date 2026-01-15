Matthew McConaughey ha registrato il suo marchio distintivo "alright, alright, alright"

HQ

L'attore Matthew McConaughey ha compiuto il primo passo per proteggere se stesso e la sua immagine dall'essere abusati e maltrattati dall'intelligenza artificiale. Secondo il Wall Street Journal, la star texana ha registrato diverse delle sue frasi e battute più famose, inclusa la "alright, alright, alright" resa popolare quando la pronunciò nel 1993 Dazed and Confused.

Si dice che questo sforzo di registrazione dei marchi sia stato fatto nel tentativo di far sì che McConaughey mantenga la proprietà della propria voce, somiglianza e stile di interpretazione, un presupposto piuttosto cupo che dimostra quanto l'IA stia avendo un impatto sul mondo più ampio.

Per quanto riguarda le altre cose registrate come marchio da McConaughey e dai suoi avvocati su Yorn Levine, ci sono alcuni brevi video che vengono protetti, apparentemente come mossa preventiva per difendersi dall'IA intrusiva.

Parlando con WSJ, McConaughey ha spiegato perché ha adottato queste misure, osservando: "Il mio team ed io vogliamo sapere che quando la mia voce o immagine viene mai usata, è perché l'ho approvata e approvata. Vogliamo creare un chiaro perimetro attorno alla proprietà, con il consenso e l'attribuzione come norma in un mondo di IA."

La guerra all'IA è particolarmente instabile nel mondo dell'intrattenimento, dove la tecnologia viene usata per replicare la somiglianza delle stelle e persino creare versioni sgradevoli e ovviamente false di progetti esistenti. Anche con le ultime linee guida stabilite da SAG-AFTRA, è chiaro che i performer devono adottare ulteriori misure per proteggersi dall'uso improprio e senza il loro consenso.