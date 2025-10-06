Matthew McConaughey risponde alle vociTrue Detective di una reunion

La prima stagione di True Detective si è rivelata un vero momento per la televisione di prestigio. Grandi star, storie coinvolgenti e un gancio che ti ha tenuto fino ai titoli di coda dell'episodio finale. Le interpretazioni di Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono state così buone che anche più di un decennio dopo i fan vogliono ancora di più, ma se un ritorno è in programma rimane incerto.

Parlando con NME, McConaughey ha affrontato la voce secondo cui il creatore della serie Nic Pizzolatto stava riunendo la banda originale e se sarebbe stato pronto a tornare. "C'è eccitazione, sì, ma non ho ancora visto una sceneggiatura. Quando [originariamente] ho letto True Detective, tutto ciò che usciva dalla bocca di Rust Cohle era incandescente. La sceneggiatura era in fiamme, quindi l'esecuzione [di un sequel] deve fare un altro passo", ha detto McConaughey.

"Siamo entusiasti dell'idea, ma non è altro che un'idea. Se Nic mettesse su carta qualcosa che io e Woody pensiamo sia abbastanza buono, non sarebbe nemmeno una scelta. Lo guardavamo e dicevamo: 'deve succedere'. Deve essere dannatamente buono però, perché abbiamo creato un precedente piuttosto buono!"

Pizzolatto ha rivelato a maggio di aver avuto un'idea per una storia con di nuovo i personaggi di McConaughey e Harrelson, ma sembra che per attirare nuovamente gli attori, sia necessario produrre prima una sceneggiatura che sia alla pari con la prima stagione.