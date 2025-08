Matthew Tkachuk diventa la star della copertina di NHL 26

EA Sports ha ora rivelato la star di copertina di NHL 26, e non è altro che la superstar dei Florida Panthers Matthew Tkachuk. L'attaccante, che vanta già due titoli della Stanley Cup, diventa il primo giocatore dei Panthers ad abbellire la copertina da quando il portiere John Vanbiesbrouck è apparso su NHL 97.

Oltre all'annuncio, EA ha anche confermato che il primo trailer del gioco debutterà domani (mercoledì 6 agosto), rivelando molti dettagli sulle nuove funzionalità, la data di uscita e altre chicche. EA lo descrive come:

"Un nuovo capitolo ti aspetta"

Il lancio è previsto per questo autunno per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.NHL 26 Resta da vedere se arriverà anche su altre piattaforme come PC o il vociferato Switch 2, anche se non sarebbe sorprendente. Dovremo aspettare il trailer per saperne di più.

Allora, cosa speri di vedere in NHL 26 ? Il disco sarà ancora più puck-puck quest'anno?