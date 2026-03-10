Mauricio Pochettino, favorito per sostituire Arbeloa al Real Madrid la prossima stagione

HQ

Álvaro Arbeloa non dovrebbe rimanere in panchina del Real Madrid la prossima stagione. Il sostituto di Xabi Alonso, licenziato dopo aver perso un Clásico nella finale della Supercoppa a gennaio, è stato promosso dalla B Team, ma i risultati non sono migliorati come previsto e si vocifera che non abbia guadagnato il "rispetto" dei giocatori. Secondo fonti riferite a ESPN, Arbeloa avrebbe bisogno di "un miracolo" per restare al comando la prossima stagione, come vincere la Champions League, ma gli permetterebbe di restare al club, tornando al Real Madrid Castilla.

Si vociferava che il Real Madrid volesse assumere un nuovo allenatore più esperto per la squadra, con Jürgen Klopp tra i nomi menzionati, anche se ora sembra che il favorito per il ruolo sia il manager argentino Mauricio Pochettino, attualmente alla testa della nazionale statunitense e con esperienza al Chelsea. Il Paris Saint-Germain e soprattutto il Tottenham Hotspur, che li ha portati alla finale di Champions League nel 2019.

La destinazione più logica di Pochettino dopo i Mondiali sarebbe forse ancora il Tottenham, in disperata necessità di una palla persa. Tuttavia, ESPN afferma che Pochettino è uno degli allenatori molto apprezzati da Florentino Pérez, e che nel 2019 si vociferava per il Real Madrid, dopo la loro campagna in Champions League. Uno dei punti più apprezzati dal club spagnolo oggi è la sua esperienza come allenatore di Mbappé durante due stagioni al PSG.

Una decisione potrebbe non essere presa fino alla fine della Coppa del Mondo a giugno-luglio, quando Pochettino cercherà di guidare i padroni di casa, la squadra 'soccer', alla loro migliore posizione di sempre nella competizione.