Maverick Games conferma che il suo primo gioco di corse open-world sta ancora procedendo come previsto

Recentemente, un rapporto ha iniziato a circolare che ha rivelato che lo sviluppatore Maverick Games si era separato da Amazon Game Studios, il che significava che la prima non avrebbe più ricevuto il supporto dal grande publisher per lanciare il suo primo gioco di corse open-world.

Il rapporto faceva sembrare che lo sviluppatore venisse escluso da Amazon e che lo studio britannico si troverebbe ora ad affrontare una dura battaglia per completare e poi lanciare il loro primo gioco. A quanto pare, non è proprio esattamente.

Maverick Games ha poi pubblicato una dichiarazione sui social media, in cui afferma di essere "grata ad Amazon Games per la loro collaborazione e collaborazione" e che "lo sviluppo del nostro titolo di debutto continua a procedere con la solidità prevista." Detto ciò, lo studio sta attivamente cercando un partner che aiuti a portare il gioco a termine, idealmente un editore che condivida la sua "ambizione a lungo termine per la proprietà intellettuale".

Questo è simile all'opinione di Amazon sulla questione, che in una dichiarazione condivisa a The Game Business spiega: "Abbiamo un enorme rispetto per il team di Maverick Games e per l'esperienza di guida narrativa coinvolgente che stanno creando. Questa decisione permette a Maverick Games la flessibilità di trovare un partner editoriale le cui priorità strategiche siano meglio allineate per portare il proprio gioco sul mercato. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme durante la nostra collaborazione e auguriamo loro ogni successo in futuro."