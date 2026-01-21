Max Parker sarà Heimdall in God of War di Prime Video

HQ

Amazon e PlayStation Productions sono state impegnate in queste prime tre settimane del 2026. È passata una settimana da quando abbiamo saputo che Ryan Hurst interpreterà Kratos nel prossimo show God of War. Cinque giorni dopo, abbiamo saputo che Teresa Palmer sarebbe stata Sif. Quell'ultimo annuncio ha anche rivelato che la prima delle due stagioni già ordinate includerà elementi tratti da God of War: Ragnarök. Questo ci porta a oggi.

Deadline ha appreso che Max Parker interpreterà Heimdall su God of War di Prime Video. L'attore britannico è noto soprattutto come il sergente Sullivan in Boots, quindi sarà interessante vedere la sua interpretazione di uno dei God of War: gli antagonisti più memorabili del Ragnarök.