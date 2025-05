Max segue Netflix e inizia a far pagare un extra per la condivisione dell'account Max sta seguendo le orme di Netflix e presto darà un giro di vite alla condivisione delle password. Il servizio di streaming sta introducendo una nuova tariffa per gli utenti che condividono il proprio account con persone al di fuori del proprio nucleo familiare.

HQ La luna di miele è finita quando Max (ex HBO) inizia a introdurre un costo aggiuntivo per gli utenti che desiderano condividere il proprio account con amici o familiari. Per ulteriori $ 8 al mese, gli abbonati possono aggiungere un membro extra al proprio account. Questa persona avrà accesso completo al servizio con il proprio login, ma limitato a un dispositivo alla volta. La funzione è attualmente disponibile solo per gli abbonati diretti ed esclude coloro che si abbonano tramite pacchetti in bundle con altri fornitori. Il lancio è già iniziato negli Stati Uniti e si espanderà a livello globale nei prossimi 12-18 mesi, con particolare attenzione all'Europa e all'Australia. Come Netflix e molti altri che hanno subito la stessa trasformazione, l'obiettivo è aumentare il numero di abbonati paganti e, a sua volta, aumentare le entrate. Stai attualmente condividendo il tuo account Max con qualcun altro?