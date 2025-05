Max torna ad essere HBO Max

HQ

Fuori il nuovo e dentro il vecchio. Dopo un breve cambio di nome da HBO Max a Max, Warner ha deciso di tornare al nome originale. Lo ha annunciato il presidente dell'azienda Zaslav durante una presentazione a New York dove ha sottolineato come il brand HBO abbia storicamente sempre rappresentato contenuti di alta qualità, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Zaslav ha detto:

"La potente crescita che abbiamo visto nel nostro servizio di streaming globale si basa sulla qualità della nostra programmazione. Oggi stiamo riportando HBO, il marchio che rappresenta la massima qualità nei media, per accelerare ulteriormente questa crescita negli anni a venire".

Hanno anche colto l'occasione per criticare Netflix e la sua attenzione a sfornare molti nuovi contenuti.

"Con altri servizi che soddisfano le esigenze più basilari con il volume, WBD si è chiaramente distinta per la sua qualità e le sue storie distinte, e nessun marchio lo ha fatto meglio e in modo più coerente in 50+ anni di HBO".

Ha semplicemente lo scopo di rafforzare l'identità del servizio e differenziarlo dai concorrenti tornando al nome classico. Un rappresentante ha anche aggiunto che il nome HBO Max rappresenta meglio ciò che offre ai consumatori.

Pensi che sia una mossa intelligente tornare al nome HBO Max?