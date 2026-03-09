Max Verstappen conferma che parteciperà alla 24 Ore del Nürburgring a Nordshleife

HQ

Il pilota di Formula 1 Max Verstappen parteciperà all'edizione di quest'anno della 24 Ore del Nürburgring dal 14 al 17 maggio, al volante di una Mercedes nel team Winward Racing. La gara di endurance si svolge sul circuito Nordschleife di Nürburgrin, un tracciato di 25 km che si svolge tra l'attuale circuito di Formula 1 e l'anello Nordschleife, uno dei circuiti più impegnativi chiamato "Green Inferno" da Jackie Stewart. In effetti, l'incidente di Niki Lauda nel 1976 segnò la fine dell'uso del tracciato Nordschleife per la Formula 1, e da allora è stato utilizzato per le gare di resistenza.

"Il Nürburgring è un posto speciale. Non c'è nessun altro percorso simile. La 24h del Nürburgring è una gara che è stata nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta che ora possiamo farcela", ha detto Verstappen, che alternerà il suo lavoro in Formula 1 (che sta diventando sempre più scontento a causa delle nuove normative) con le gare di resistenza.

Il pilota olandese parteciperà anche alla NLS2, una gara di 4 ore al Nürburgring Nordschleife per prepararsi alla gara di 24 ore. La data della NLS2 fu spostata di una settimana, al 21 marzo, su richiesta della Mercedes di permettere a Verstappen di partecipare, poiché sarebbe stato in conflitto con il Gran Premio del Giappone di F1.