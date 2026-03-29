Max Verstappen descrive la nuova Formula 1 come "anti-guida" e riflette sul ritiro

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Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen si è classificato ottavo nel Gran Premio del Giappone soggetto a incidenti domenica, vinto da Andrea Kimi Antonelli, aiutato da circostanze casuali quando Oliver Bearman è caduto. L'olandese è nono nel campionato, a sessanta punti dal leader Antonelli, il che già gli rende molto difficile lottare per il titolo, dopo averlo perso solo di due punti lo scorso anno.

In un'intervista con BBC Sport, Verstappen ha detto che può accettare di essere settimo o ottavo, e sa che non può lottare per un podio ogni volta ("Sono molto realistico su questo e ci sono già stato. Non solo ho vinto in F1"), ma la parte peggiore è non divertirsi.

"Quando sei in P7 o P8 e non ti godi tutta la formula che c'è dietro, non sembra naturale per un pilota di corse. Certo, cerco di adattarmi, ma non è piacevole il modo in cui devi correre. È davvero anti-guida. Poi, a un certo punto, sì, semplicemente non è quello che voglio fare.

"E ovviamente puoi guardarlo e guadagnare un sacco di soldi. Ottimo. Ma alla fine non si tratta più di soldi perché questa è sempre stata la mia passione."

A Verstappen è stato chiesto direttamente se stesse considerando il suo futuro in F1, e ha confermato che sta pensando a "tutto": "Pensi solo a se ne vale la pena? O mi piace stare più a casa con la mia famiglia? Vedi i miei amici più spesso quando non ti diverti il tuo sport?". Dice che gli piace qualche aspetto, come lavorare con la squadra, una "seconda famiglia", ma questo cambia quando sale in macchina...

Verstappen potrebbe cambiare il motorsport in futuro...

Verstappen, 28 anni, ha sempre disapprovato le nuove normative sui motori ibridi, che obbligano i piloti a ricaricare la batteria più volte per giro, il che di solito significa più sorpassi, rendendo il gioco più emozionante per gli spettatori, ma molti piloti e fan hanno affermato che non si tratta di "pura guida". Verstappen ha anche menzionato altri progetti che lo entusiasmano, come le auto sportive (e parteciperà a una gara di endurance iconica a maggio), quindi se le cose non cambieranno, il futuro a breve termine di Verstappen potrebbe essere lontano dalla Formula 1...