Max Verstappen ha parlato con FIA e F1 per migliorare lo sport, vorrebbe divertirsi di più

Max Verstappen, uno dei critici più accesi delle nuove normative di Formula 1, afferma di aver avviato colloqui con organizzatori FIA e di Formula 1 per migliorare le regole attuali, che hanno causato divisioni tra i piloti (le auto ibride e la loro modalità boost sono state paragonate a Mario Kart da Charles Leclerc, mentre Oscar Piastri ha messo in guardia sui pericoli di incidenti gravi).

La seconda tappa della stagione 2026 di Formula 1, il Gran Premio di Cina, si svolge questo fine settimana, e Verstappen ha dichiarato nella conferenza stampa dei piloti che "ha avuto discussioni con la F1 e la FIA e stiamo lavorando a qualcosa che si spera migliori tutto."

Verstappen ha detto di sentirsi combattuto perché non gli piace davvero guidare la macchina "ma mi piace lavorare con tutte le persone del team e anche del reparto motori", anche se per chi è preoccupato che Verstappen non si diverta, ha parlato di "altre cose che sono molto divertenti". menzionando la sua prossima gara al Nordschleife a maggio e le sue speranze di partecipare alla 24 Ore di Spa e a Le Mans.