Max Verstappen ha una reale possibilità di vincere un quinto campionato di Formula 1 nel 2025?

HQ

La stagione di Formula 1 sembra un duello tra Oscar Piastri e Lando Norris, i due piloti della McLaren, separati solo da 25 punti (Piastri guida con 324 punti e 7 vittorie, Norris è secondo con 299 punti e cinque vittorie). Sembrava che i problemi della Red Bull avessero finalmente rallentato Max Verstappen, ma il pilota olandese ha vinto le ultime due gare a Monza e Baku e ora sembra un vero contendente al titolo, con 255 punti e 4 vittorie.

Sono 69 punti dietro il leader e ci sono sette gare da disputare, con una Red Bull molto migliorata che è stata introdotta al GP d'Italia. Così, a molti piloti è stato chiesto nelle interviste ai media prima del GP di Singapore quali possibilità danno all'olandese. Le risposte variavano tra il 10% e il 20%, ma Verstappen ha riso "50%, perché lo faccio o non lo faccio" (via Motorsport).

"Cerchiamo di fare il meglio che possiamo, cerchiamo di essere più competitivi, cerchiamo di sperare di confermare che la direzione che abbiamo preso con la macchina è più competitiva. Anche su una pista come questa, ed è quello che speriamo accada, e poi vedremo cosa succederà da qui in poi", ha detto Verstappen prima di un Gran Premio che non ha mai vinto (era secondo l'anno scorso dietro a Norris). "Come squadra, ci avviciniamo perché non abbiamo nulla da perdere".

Tuttavia, sa che 69 punti sono molti e "la McLaren è stata incredibilmente dominante e questo non cambia improvvisamente, quindi non sono troppo stressato per nulla. Siamo molto contenti di aver trovato le ultime due gare molto più positive per come è stato il comportamento della vettura".

Quello che è quasi sicuro al 100% è che la McLaren conquisterà il suo secondo campionato costruttori consecutivo questo fine settimana...