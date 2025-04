Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone per quattro volte di fila

HQ

Il circuito di Suzuka, in Giappone, è considerato uno dei più impegnativi della stagione di Formula 1 e Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, dimostra di essere probabilmente il miglior pilota del mondo dominandolo per quattro anni di fila: lo scorso fine settimana ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale e la quarta consecutiva a Suzuka dal 2022. Questo lo lega a Sebastian Vettel, che l'ha vinto quattro volte, e dietro a Lewis Hamilton, che ha vinto cinque volte -l'ultima volta nel 2018- e Michael Schumacher, un record di sei volte.

Questo aiuta Verstappen a salire al secondo posto nella classifica piloti con 61 punti, dietro a Lando Norris con 62 punti. "È stata dura", ha ammesso l'olandese a Formula1.com. "Le due McLaren mi stavano spingendo molto forte ed è stato molto divertente là fuori. Ovviamente non è facile gestire le gomme, ma sono incredibilmente contento" ammettendo anche che la partenza in pole è stata fondamentale per la sua vittoria, dato che solo i due piloti della McLaren, Lando Norris (che ha concluso secondo) e Oscar Piastri (che ha concluso terzo) hanno rappresentato una vera minaccia per lui.

Anche la Ferrari ha aggiunto alcuni punti dopo il disastro dell'ultimo Gran Premio, con Charles Leclerc che ha concluso quarto e Lewis Hamilton che ha concluso settimo. Il compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull, Yuki Tsunoda, non ha segnato e ha concluso al 12° posto.

Il Gran Premio del Giappone è stato l'inizio di un mese di maratona, seguito dal Gran Premio del Bahrain il 13 aprile e dal Gran Premio dell'Arabia Saudita il 20 aprile.