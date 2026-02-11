Max Verstappen il più veloce nella prima sessione di test in Bahrain in Formula 1

HQ

Il primo test pre-stagionale della stagione di Formula 1 2026 in Bahrain ha completato la sua prima sessione mattutina mercoledì, con la partecipazione di tutte e 11 le squadre, incluso il rookie Arvid Lindblad, nuovo pilota dei Racing Bulls, che ha completato 75 giri e realizzato il sesto miglior tempo della mattinata, con 1:37.945.

Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen è stato il più veloce della sessione mattutina, con un miglior tempo sul giro di 1:35.433 dopo 65 giri. Il campione in carica Lando Norris non ha corso al mattino, ma il suo compagno di squadra, e terzo nel campionato lo scorso anno, Oscar Piastri, ha realizzato il secondo miglior tempo, in 1:35.602, seguito da George Russell e Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas, al suo ritorno al posto di pilota dopo aver lavorato come pilota di riserva nel 2024, ha completato 49 giri con il nuovo team Cadillac. Lance Stroll per Alpine e Franco Colapinto hanno completato meno giri, con Colapinto che ha fatto cinque secondi più lento di Verstappen.

Manca un mese al debutto della stagione di Formula 1, con la prima gara che si terrà in Australia, al circuito di Gran Premio di Melbourne, domenica 8 marzo... alle 5:00 AM CET, 4:00 GMT.