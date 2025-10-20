Max Verstappen minaccia la McLaren dopo aver dominato il Gran Premio degli Stati Uniti: "l'occasione c'è"

HQ

Ciò che sembrava impensabile qualche round fa ora sembra una possibilità reale. Lo slancio di Max Verstappen, che ha vinto tre dei quattro Gran Premi di Formula 1 e ha scalzato i piloti della McLaren Oscar Piastri e Lando Norris in queste quattro gare, significa che la lotta per il titolo di Formula 1 2025 potrebbe essere molto serrata durante le cinque gare rimanenti.

Negli Stati Uniti, Verstappen ha vinto la Sprint Race, la Pole Position e il Grand Prix. Lando Norris, ancora secondo in classifica generale, è arrivato secondo, e Charles Leclerc è arrivato terzo, conquistando il terzo podio per la Ferrari dal GP del Belgio a luglio, sei gare fa.

La stagione è stata dominata da Oscar Piastri e Lando Norris. Ma la serie di vittorie di Verstappen e il crescente numero di errori di squadra della McLaren, come l'incidente di Norris contro Piastri in Indonesia e poi l'incidente di Piastri contro Norris nell'ultimo Saturdat nella gara sprint, che li ha messi fuori gara, significa che Verstappen ha colmato un divario con il leader (Piastri) che era di soli 104 punti dopo il Gran Premio d'Olanda. quattro gare fa, a soli 40 dopo il Gran Premio degli Stati Uniti. E mancano cinque gare...

Formula 1 2025 top three dopo il Gran Premio degli Stati Uniti



Oscar Piastri: 346 punti

Lando Norris: 332 punti

Max Verstappen: 306 punti



Ora, una vittoria per entrambi i tre sembra possibile, ma Verstappen, pur essendo terzo, sembra essere nel momento migliore e per la prima volta ha ammesso che c'è una possibilità reale, dopo aver precedentemente scherzato sulla questione: "La possibilità c'è. Dobbiamo solo cercare di consegnare questi fine settimana alla fine dell'anno, quindi sì, almeno proveremo tutto ciò che possiamo. È emozionante, e sono molto emozionato fino alla fine."

"Sappiamo che dobbiamo essere perfetti fino alla fine della stagione per avere una possibilità, ma ci proveremo, e se ci riusciremo, ovviamente fantastico. Se non lo facciamo, abbiamo provato tutto il possibile fino alla fine e abbiamo mantenuto l'emozione. Questo è lo spirito per noi. È una pressione positiva", ha detto l'olandese, ammettendo di non aver sentito alcuno stress.

La stagione di Formula 1 continua questo fine settimana con il Gran Premio del Messico, una gara che Verstappen ha già vinto cinque volte.

Se dovessi scommettere su qualcuno, chi pensi vincerà la Formula 1 quest'anno? Pensi che ci saranno dei cambiamenti, come il sorpasso di Norris su Piastri o il sorpasso di Verstappen su entrambi?