Max Verstappen non è riuscito a far scattare la clausola di uscita dalla Red Bull Verstappen ha la garanzia di finire tra i primi tre e non ha potuto attivare una clausola di prestazione per lasciare la Red Bull gratuitamente.

HQ Le voci sull'uscita di Max Verstappen dalla Red Bull, in linea con il calo delle prestazioni delle vetture (solo due vittorie nella seconda metà del 2024 e una sola vittoria finora in più della metà della stagione 2025) sono aumentate quando il capo della Red Bull Racing Christian Horner è stato licenziato. Allo stesso tempo, il capo della Mercedes Toto Wolff, che ha perso Lewis Hamilton, stava cercando di attirare il quattro volte campione del mondo. Sia la Red Bull che Max Verstappen hanno smentito le voci, e ora sappiamo che il pilota olandese non sarebbe in grado di attivare la famosa "clausola di prestazione" anche se volesse, visto che finirà sicuramente tra i primi tre dopo il GP d'Ungheria del prossimo fine settimana. Anche se praticamente senza opzioni per lottare per il titolo, Max Verstappen è terzo nella classifica piloti, 185 punti, sopra George Russell, quarto, con 157 punti. E ci sono solo 25 punti in palio in Ungheria il prossimo fine settimana prima della pausa estiva. La clausola stabilisce che, se Verstappen non fosse tra i primi tre, gli sarebbe permesso di lasciare la squadra per il prossimo anno. La stessa clausola che Jorge Martín, campione di Moto GP, ha cercato di utilizzare su Aprilia. Se la Mercedes volesse avere Verstappen, avrebbe dovuto acquistare il suo contratto. Ma come riportato da Motorsport, è improbabile che ciò accada, poiché l'olandese non ha intenzione di lasciare la Red Bull e vuole rispettare il suo contratto che scade nel 2028. Allo stesso tempo, si dice che la Mercedes sia soddisfatta di George Russell e Kimi Antonelli e intenda rinnovare i loro contratti. E con i nuovi regolamenti del prossimo anno, chissà quanto velocemente e bene ogni squadra si adatterà... Jay Hirano / Shutterstock