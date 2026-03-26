Max Verstappen ordina a un giornalista di andarsene durante la conferenza stampa

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Max Verstappen ordinò a un giornalista di lasciare la sala stampa prima del Gran Premio del Giappone perché non gli piaceva una domanda che il giornalista gli aveva posto mesi prima. "Un secondo; Non parlo prima che se ne vada", iniziò, indicando il giornalista del Guardian Giles Richards.

"Sul serio? Per la domanda dell'anno scorso?", chiese il giornalista.

"Sì", rispose Verstappen. Lo scambio freddo continuò. "Vuoi che me ne vada?".

"Sì".

"È solo la domanda che ti ho fatto ad Abu Dhabi?"

"Fuori."

"Sei davvero così arrabbiato per questo?"

"Sì, vattene."

La domanda del giornalista che ha fatto arrabbiare Verstappen

Il motivo per cui Verstappen ha cacciato il giornalista è stata una domanda che Richards gli ha posto nel dicembre dello scorso anno, quando il pilota Red Bull ha perso il Campionato del Mondo di soli due punti contro Lando Norris, e si è collegata al Gran Premio di Spagna, quando Verstappen è entrato in collisione con George Russell, che gli è caduta una penalità di dieci secondi che gli è costata nove punti.

Questo è stato il momento del GP di Abu Dhabi 2025, quando Verstappen è stato infastidito dalla domanda. "Ti dimentichi tutto il resto che è successo nella mia stagione, l'unica cosa che menzioni è Barcellona. So che sarebbe successo. Ora mi stai facendo un sorriso stupido. Il campionato è uno dei 24 round, ho anche ricevuto molti regali di Natale anticipati nella seconda metà, potresti chiedere di questo".