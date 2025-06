Max Verstappen rischia di saltare un Gran Premio a causa delle penalità: ecco cosa potrebbe succedere

HQ

Max Verstappen ha avuto un grosso problema domenica scorsa al GP di Spagna a Barcellona, quando è entrato in contatto, apparentemente all'inseguimento, con George Russell al penultimo giro. Ha ricevuto una penalità di dieci secondi che lo ha fatto scivolare dal quinto al decimo posto, perdendo punti preziosi e allontanandosi sempre di più dalla vetta della classifica, guidata da Oscar Piastri e Lando Norris.

In un post su Instagram, Verstappen ha spiegato il motivo per cui l'ha fatto: "Abbiamo avuto una strategia entusiasmante e una buona gara a Barcellona, fino all'uscita della Safety Car. La scelta delle gomme alla fine e alcune mosse dopo la ripartenza della Safety Car hanno alimentato la mia frustrazione, portando a una mossa che non era giusta e non sarebbe dovuta accadere."

Il problema dei punti di penalità e di Max Verstappen

Forse la cosa peggiore è stata che la penalità inflitta a Verstappen ammontava a tre punti di penalità sulla sua superlicenza. Ogni pilota può avere fino a 11 punti di penalità: se ne ottiene 12 o più, riceve automaticamente una squalifica di gara.

Attualmente, Verstappen ne ha 11, aggiungendosi ai 3 spagnoli dello scorso fine settimana. La cosa buona per lui è che i punti di penalità scadono dopo 12 mesi dal giorno in cui i piloti li ricevono e Verstappen perderà due punti alla fine di giugno, a causa della collisione con Norris nel Gran Premio d'Austria del 2024.

Tuttavia, deve stare molto attento nelle prossime due gare: Canada (15 giugno) e Austria (29 giugno). Se commettesse qualcosa di punibile in quei Gran Premi, gli verrebbe vietato il seguente, il che sarebbe fatale nelle sue aspirazioni al titolo. Forse la Red Bull sceglie di promuovere Liam Lawson o Isack Hadjar dai Racing Bulls in questi casi, o di prenderne uno dalla loro accademia come Ayumu Iwasa o Arvid Lindblad.