Max Verstappen risponde al CEO di McLaren: "Può chiamarmi Chucky"

Max Verstappen scherza dicendo che il capo della McLaren "può chiamarlo Chucky", facendo paragoni alla bambola assassina della popolare serie cinematografica Child's Play.

Verstappen è riuscito a rimontare da 104 punti dall'allora leader della F1 Oscar Piastri al Gran Premio d'Olanda del 31 agosto a soli 12 punti dall'attuale leader Lando Norris, e quattro in più di Piastri. Ora, ha reali possibilità di vincere il campionato se finisce primo e Norris quarto o meno (o secondo con Norris ottavo o meno e Piastri terzo di meno in basso).

Questo straordinario ritorno spinse il CEO della McLaren, Zak Brown, a descrivere Verstappen come "quel tipo nel film horror che pensi sia giù e poi all'improvviso pensi, 'da dove viene?! È un talento immenso, bravo come chiunque altro che abbiamo mai visto." (tramite Sky Sports).

Verstappen si divertì molto con il paragone. "Può chiamarmi Chucky. È abbastanza breve per te?", disse. "L'ho trovato piuttosto divertente."

Max Verstappen è "più rilassato ora" prima del finale di stagione di Formula 1

Parlando più seriamente più tardi, il pilota olandese ha detto di essere "molto più rilassato ora. Voglio dire, so di essere sotto di 12 punti. Entro lì con solo energia positiva. Provo tutto quello che posso. Ma allo stesso tempo, se non vinco, so comunque di aver fatto una stagione straordinaria. Quindi, non importa davvero. Toglie molta pressione."

