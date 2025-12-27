Max Verstappen rivela gli unici fattori in cui considererebbe di lasciare la Red Bull

HQ

Max Verstappen ha subito un calo di forma alla Red Bull all'inizio della stagione 2025, dove ha salutato le sue possibilità in Formula 1... o almeno così pensavamo, dato che una rimonta finale si concluse con lui che chiuse la stagione a soli due punti dal vincitore Lando Norris. Tuttavia, ci furono mesi in cui aumentarono le voci su un Verstappen insoddisfatto e un possibile passaggio alla Mercedes.

Col senno di poi, Verstappen ha detto che considererebbe un trasferimento da Red Bull solo se si considerassero altri fattori, come i "ruoli futuri", poiché considera Red Bull come una seconda famiglia.

"Il cambiamento, se mai ne farei uno, non è solo perché ho bisogno di una macchina F1 più veloce o di una differenza nell'ambiente. Ci sono molte cose legate alla mia carriera in F1 e a ciò che sto facendo fuori dalla F1 che devono tutte unirsi", ha detto a BBC Sport, tramite F1.com.

"Per me, non si tratta solo di F1. Ci sono molte cose che devono unirsi per poter cambiare la situazione. Ruoli futuri, cose del genere. Quindi, se mai dovessi cambiare qualcosa, ovviamente, sarebbe importante per me perché questa sembra davvero una seconda famiglia, e non è facile replicare così, diciamo, così".

Verstappen ammise di aver parlato con Mercedes, "ma tutto è stato molto amichevole e aperto, nient'altro". Il pilota olandese lavora con la Red Bull dal 2016 (quando è stato promosso dalla Toro Rosso) e il suo contratto scade nel 2028.

