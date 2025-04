Max Verstappen si morde la lingua dopo il rigore che gli è costato la vittoria in Arabia Saudita

HQ

Oscar Piastri è ora in testa alla classifica piloti di Formula 1 dopo la sua terza vittoria stagionale in Arabia Saudita. Il 24enne australiano ha beneficiato di una penalità di cinque secondi nei confronti di Max Verstappen: il campione olandese è uscito di pista e si è avvantaggiato alla prima curva mentre lottava con Piastri. Con la penalità scontata, Verstappen ha chiuso a 2,8 secondi da Piastri.

In gara, Verstappen si è lamentato della penalità, ma è stato avvertito di non dirla. Più tardi, nella conferenza stampa dopo la gara di Jeddah, Verstappen ha riconosciuto che la penalità gli è "potenzialmente" costata la vittoria. Tuttavia, si è rifiutato di sfogare la sua rabbia, facendo riferimento alle rigide regole della FIA sul comportamento e il linguaggio del conducente. "Tutti sono super sensibili su tutto. E quello che abbiamo attualmente, non possiamo essere critici in ogni caso. Quindi meno parlare è ancora meglio per me", si è lamentato l'olandese, suggerendo che le persone "non riescono a gestire tutta la verità" (via BBC).

Alla fine della scorsa stagione, Verstappen è stato punito con "lavoro di interesse pubblico" per aver bestemmiato (dicendo che la sua auto era "").

Anche se non aveva usato un linguaggio scurrile, Verstappen ha criticato la penalità, dicendo anche di non essere d'accordo, ha rappresentato un pericolo per se stesso. La regola dice che ai piloti è vietato "qualsiasi parola, atto o scritto che abbia causato danno morale o perdita alla FIA", quindi ciò esclude qualsiasi opposizione alle sue regole. "Preferisco non parlare molto perché a volte le tue parole possono essere distorte o le persone le interpretano in modo diverso. Onestamente è meglio non dire troppo", ha detto Max Verstappen.