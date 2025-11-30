Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar e dimezza la distanza da Norris: solo 12 punti!

HQ

Lando Norris, attento: Max Verstappen ha dimezzato la distanza con il leader della F1, ed è ora solo a 12 punti di distacco... e Piastri quattro punti dietro Verstappen. Norris è ancora in testa con 408 punti, ma le vittorie di Piastri nella gara sprint di sabato e di Verstappen nel Gran Premio del Qatar hanno ridotto significativamente la distanza.

Dopo che ciascuno ha vinto sette gare in questa stagione, questa è la classifica della F1 con un solo Gran Premio (Gran Premio di Abu Dhabi, domenica 7 dicembre):



Lando Norris (McLaren): 408 punti

Max Verstappen (Red Bull): 396 punti

Oscar Piastri (McLaren): 392 punti



Lando Norris perde la sua occasione di vincere il campionato F1 in Qatar

Lando Norris era in una posizione per vincere il campionato di Formula 1 quest'anno se avesse vinto la gara o se i suoi rivali avessero giocato abbastanza male. Ma ciò non è successo: Max Verstappen e Oscar Piastri hanno chiuso primo e secondo, con Carlos Sainz che ha ottenuto il suo primo podio con la Williams. Lando Norris era quinto...

Andrea Stella, team principal, ha detto che è stato un "risultato complessivamente deludente". "Avevamo il potenziale per vincere la gara con Oscar, e se lo meritava. E il podio era disponibile per Lando. Così abbiamo perso la vittoria per Oscar e il podio per Lando. Quindi, dobbiamo rivedere la decisione che abbiamo preso con la Safety Car."

Teoricamente, sono due contro uno, quindi se McLaren fa le cose nel modo giusto, la vittoria per Norris o anche per Piastri dovrebbe essere più facile che per Verstappen della Red Bull. Ma il lavoro di squadra non è stato il punto di forza quest'anno alla McLaren... E la prossima settimana sarà sicuramente tesa.