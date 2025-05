Max Verstappen vince in Emilia-Romagna, ma quanto è lontano dai ragazzi della McLaren?

HQ

Max Verstappen ha conquistato la sua seconda vittoria nella stagione 2025 di Formula 1 in Emilia-Romagna. La stagione non era iniziata alla grande per il quattro volte campione del mondo e per la Red Bull, visto come ha dominato gara dopo gara con una prestazione da urlo di Oscar Piastri, terzo in Italia.

Verstappen ha vinto due gare, Emilia-Romagna e Giappone, e ha ottenuto due podi, secondi posti in Arabia Saudita e Australia. Tuttavia, è ancora indietro per i piloti McLaren nella classifica piloti. Quanto?

Classifica Piloti di Formula 1 dopo l'Emilia-Romagna



Oscar Piastri (McLaren) - 146 punti



Lando Norris (McLaren) - 133 punti



Max Verstappen (Red Bull) - 124 punti



Geroge Russell (Mercedes) - 99 punti



Charles Leclerc (Ferrari) - 61 punti



Lewis Hamilton (Ferrari) - 53 punti



22 punti, questa è la distanza tra Verstappen e Piastri nella classifica piloti. Ci sono ancora molti Gran Premi da disputare e le cose potrebbero cambiare, quindi ora sarà interessante vedere come le due McLaren collaboreranno per negare una possibilità a Verstappen (o a Russell, che non è troppo indietro). Vedremo presto in una delle gare più difficili dell'anno, Monaco, tanto iconica quanto controversa.