Maximum X-Men introdurrà una nuova squadra di mutanti dopo Avengers: Armageddon

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Come parte della programmazione del San Diego Comic-Con, lo scrittore Chip Zdarsky era presente per offrire un'idea di ciò che seguirà dopo Avengers: Armageddon. L'evento principale arrivato a giugno 2026 è considerato "l'origine della fine" e, in parole povere, lascerà gli Avengers in frantumi... "Gli eroi più potenti della Terra non esistono più" come aggiunge la sinossi.

Quindi, chi sarà presente per "raccogliere i pezzi di un mondo distrutto che si è rivoltato contro di loro"? Un nuovo equipaggio di mutanti è in fase di schieramento come parte di una storia chiamata Maximum X-Men. La premessa di questa squadra sarà quella di tenere effettivamente il forte mentre gli Avengers si riorganizzano, e sarà una squadra composta da pilastri e mutanti Avengers, tutti i quali dovranno affrontare "un'invasione interdimensionale implacabile".

L'equipaggio includerà Storm, Wolverine, Colossus, Bishop, Iceman, Psylocke, Firestar e Justice, e la minaccia verrà dalla Zona Negativa, anche se resta da vedere se si tratterà di un'invasione guidata da Annihilus o meno.

Scritto da Christopher Yost e con illustrazioni e copertina di Tony S. Daniel, Maximum X-Men inizierà quando il primo numero arriverà il 2 dicembre, ma puoi vedere la copertina e la sinossi qui sotto.

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"Dopo gli eventi di AVENGERS: ARMAGEDDON, gli Eroi più Potenti della Terra non esistono più! Quindi, chi difenderà la Terra? Gli X-Men lo faranno! Storm raduna una squadra d'élite proprio per questo compito, tra cui Wolverine, Colossus, Bishop, Iceman, Psylocke, Firestar e Justice! Mutanti per nascita, eroi per scelta! E la loro prima sfida è un'invasione totale dalla Zona Negativa! È di nuovo Annihilus—o qualcosa di molto, molto peggio?"