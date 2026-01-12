Maxis condivide ulteriori dettagli sulla prossima "famiglia di nuove esperienze Sims"

HQ

The Sims 4 è stato il modo predominante di giocare alla serie di simulazione di vita per oltre un decennio e, anche se questo non cambierà presto, alla fine cambierà. Lo sviluppatore Maxis sta lavorando duramente al futuro della serie e, tenendo questo in mente, ha condiviso un aggiornamento sul blog che parla un po' di più su cosa aspettarsi da questa evoluzione.

Per cominciare, Maxis conferma di essere al lavoro su una "famiglia di nuove esperienze Sims su PC, console e mobile," dove ogni progetto ha "il proprio mondo, il proprio focus e il proprio modo di giocare", e dove "ogni esperienza reggerà forte da sola." Non sappiamo quando aspettarci ulteriori informazioni su questi progetti, Ma lo sviluppatore afferma di essere "entusiasta di condividere di più".

Oltre a questo, Maxis conferma il suo focus sulle "esperienze di simulazione della vita in singolo giocatore" e su come "le esperienze single player su PC e console saranno sempre parte del nostro futuro, con più della metà del nostro team di sviluppo globale dedicato a The Sims 4 e alla prossima evoluzione."

Detto ciò, per le piattaforme mobili, Project Rene avrà prima di tutto un focus multiplayer sociale, con questo gioco non considerato il successore di The Sims 4 e allo stesso modo un progetto che è "un'esperienza separata da qualsiasi futura esperienza di simulazione di vita profonda per giocatore singolo."

Si dice che i playtesting sul futuro di The Sims siano ancora in corso e continueranno a esserlo per il 2026. Tuttavia Maxis ha detto che quest'anno sentiremo parlare di ciò che ha in serbo per il futuro.