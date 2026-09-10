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Tre anni fa, il duo di registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein mi ha regalato una delle esperienze cinematografiche più piacevoli che abbia mai avuto da molti anni. Sorprendentemente, sto parlando di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant. Sorprendente perché mi aspettavo che fosse un vero film pessimo, ma le mie speranze sono cresciute quando ha ricevuto recensioni piuttosto positive. Sono rimasto lì a sorridere, ridere e ridere praticamente per tutto il tempo. Era bellissimo, aveva quell'atmosfera da matinée dei film con cui siamo cresciuti - un feeling quasi impossibile da ricreare - e umorismo che era proprio tra le spalle. Mi sembra di ricordare che sia stato un flop, e merita molta più attenzione. Con il mio amore per Dungeons & Dragons ancora intatto, sono davvero curioso della nuova uscita del duo, Mayday, che può essere descritta come una commedia di amici ambientata nell'ex Unione Sovietica. Ma come regge?

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Come al solito, iniziamo con la trama: "La missione di ricognizione del tenente Troy Brennan sul territorio sovietico va storta. Si schianta e deve sopravvivere nella natura selvaggia russa evitando la cattura... o peggio."

Torniamo al duo. John Francis Daley è un attore e ha, tra le altre cose, recitato nel brillante Game Night, che ha anche diretto insieme a Jonathan Goldstein. Ecco un altro esempio di un film che non va dimenticato. Una delle commedie più divertenti che abbia visto da molti, molti anni. Hanno anche diretto il remake di Vacation, e non ricordo molto, ma mi sembra di ricordare che non è stato un fallimento totale, almeno. Il duo ha anche scritto le sceneggiature sia di questo film, sia di D&D che di Vacation, quindi complimenti a loro per questo.

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Quando hai una visita inaspettata.

Passiamo al cast. In realtà mi piace Ryan Reynolds. Ha un ottimo tempismo comico, anche se alla fine è finito in quella categoria di attori che praticamente interpretano lo stesso ruolo indipendentemente dal film. Ha le stesse espressioni facciali e la sua interpretazione di Deadpool e di tutti gli altri film comici in cui recita. L'unico film che mi viene in mente che spicca nel suo CV è il sottovalutato Life, la copia di Alien diretto da Sebastian Espinosa, che adoro. Nel ruolo dell'ex agente del KGB Nikolai troviamo Kenneth Branagh. Spesso vale la pena guardarlo, e questo è sicuramente il caso anche qui. Interpreta un russo e usa un accento russo ben provato. David Morse ha un piccolo ruolo, Maria Bakalova interpreta la figlia di Nikolai, e l'attore polacco Marcin Dorocinski interpreta l'antagonista del film, Alexander Volkov. Anche se la recitazione non si distingue, è solida e adeguata per il genere.

Come ho detto, le mie aspettative sono piuttosto alte, dato che il duo Daley/Goldstein ha realizzato due di quelli che considero i film comici più memorabili e divertenti usciti nell'ultimo decennio. Parole difficili, lo so, ma sul serio. Hai visto Game Night o D&D? Se no, fallo e basta. Quello che ci viene servito qui è, sotto molti aspetti, una tipica commedia d'azione con un certo filtro nostalgico. Fondamentalmente, non offre nulla di nuovo, ma è davvero necessario?

Un film divertente è un film divertente, e così via. Ed è proprio questo che otteniamo qui. Certo. Come qualcuno con grandi aspettative, sto lì a lungo ad aspettare "qualcosa di più", e all'inizio sento che l'incontro tra Nikolai e Brennan – e lo sviluppo della loro relazione – mi sembra un po' troppo familiare. Ma il mio scetticismo iniziale si raffredda un po', perché è divertente e il ritmo è relativamente veloce.

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Chi è il migliore a fare angeli di neve?

Forse mi aspettavo almeno una dose maggiore di umorismo, speravo che spiccasse di più, fosse un po' più sottile, come nelle opere precedenti. A volte emerge, anche se Mayday non offre risate gutturali né lo stesso fascino accogliente di, per esempio, D&D. Ma ci sono certamente scene che soddisfano. Lo stesso vale per la trama e i colpi di scena stessi. Non esagera, non va mai oltre territori familiari, ma funziona comunque. L'ultima mezz'ora del film è davvero divertente, e il rapporto tra i personaggi principali si sviluppa in qualcosa di bello, seppur prevedibile.

In sintesi, direi che Mayday non è un classico film d'azione in streaming. Ha cuore e anima, anche se avrei voluto qualcosa di più. Non offre il tipo di avventura da pomeriggio che ci manca, non spicca esattamente e non lo ricorderò a lungo né lo riguarderò, ma è ben fatto e offre un divertimento piacevole per il momento. Quindi, se cerchi una commedia d'azione leggera o un film su cui spegnerti la mente: vai pure.