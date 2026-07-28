Mayday! Senza nuove mappe, Star Fox il multiplayer sta perdendo quota

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È senza dubbio una delle partite dell'estate. Accolto con entusiasmo dalla stampa e dai giocatori (leggi la nostra recensione Star Fox per Switch 2), la modernizzazione del classico Nintendo 64 Lylat Wars/Star Fox 64 da parte di Velan Studios è uno dei migliori remake nella storia di Nintendo e un'esperienza arcade coinvolgente e rigiocabile, sorprendentemente rinfrescante data l'età della formula originale. Ma c'era un grande difetto, come già detto nelle nostre prime impressioni: la nuova modalità multiplayer, pur azzeccando perfettamente il concetto più reale, sembrava un po' carente di contenuti. Ed è proprio questo che manca al gioco in questo momento.

Lo scorso weekend ha segnato un mese da quando Star Fox è stato messo in vendita per Switch 2. Innumerevoli post sui social media mostrano che i fan si godono la sua Modalità Campagna dall'inizio alla fine, rigiocandola tutte le volte che servono per sbloccare e completare tutto. Tuttavia, le sole tre mappe nella Modalità Battaglia (i pianeti Corneria e Fichina, e il Settore Y) stanno già iniziando a sembrare un po' limitate.

Non abbiamo dati ufficiali - nemmeno cifre di vendita - mentre attendiamo il nuovo rapporto trimestrale di Nintendo che copre tutta la primavera e i primi giorni dell'estate (incluso il lancio di Star Fox ), ma basta guardare all'attività online per essere certi di una cosa: ci sono molte meno persone online. Certo, è il picco delle festività, e negli ultimi giorni di luglio, con la quarta ondata di caldo alle porte, l'ultima cosa che qualcuno desidera è sedersi sul divano. Ma mentre nelle prime tre settimane dopo l'uscita del gioco era molto facile e veloce trovare una partita, e sebbene la stragrande maggioranza delle partite fosse 4 contro 4, la situazione è stata molto diversa negli ultimi giorni. Partite piene di personaggi controllati dalla CPU (bot) che spesso si riducono a partite umane 1 contro 1, tempi di attesa e matchmaking più lunghi, qualità delle connessioni peggiore a causa della mancanza di giocatori vicini... Tutto questo porta a un'esperienza ancora più noiosa, monotona e frustrante.

Questi problemi di solito non si risolvono da soli per magia, perché la comunità principale si forma durante quelle prime settimane di vita del gioco e potrebbe già essere in altre attività. Per quanto il successo del gioco possa essere dato per scontato, non sappiamo se Nintendo e Velan Studios stiano preparando un pacchetto di mappe aggiuntive tramite DLC per Star Fox su Switch 2, o se quel DLC sarà a pagamento o gratuito da scaricare, ma allo stato attuale, tutto suggerisce che sarebbe l'unico modo per riaccendere l'interesse per una modalità online che, Alla base, era molto ben concepito.

Se quel pacchetto ipotetico di pianeti dovesse arrivare nel prossimo futuro, qui a Gamereactor abbiamo preparato la funzione "Le tre cose Star Fox mancano (a parte più mappe multiplayer)" con una serie di miglioramenti e correzioni che potrebbero perfezionare un gioco già piuttosto fluido.

Cosa ti dicono i tuoi istinti? Ci sarà un aggiornamento per Star Fox su Switch 2 prima della fine dell'estate, come un regalo dal cielo inviato da ROB 64?