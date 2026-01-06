Mayor of Kingstown concluderà la sua quinta stagione

Nell'autunno del 2025, la quarta stagione di Paramount+ 's Mayor of Kingstown è arrivata e ha visto il ritorno di Jeremy Renner nel ruolo principale del fixer Michael McLusky. Poiché questi episodi sono arrivati, la piattaforma di streaming ha notizie da condividere sul futuro della serie.

La cosa principale da notare è che Mayor of Kingstown sta per finire. Ci sarà una quinta stagione, ma sarà anche l'ultima stagione della serie, un ciclo conclusivo di episodi che legherà la storia più ampia e concluderà la narrazione di un mondo crudo e pieno di crimini.

Non sappiamo ancora quando arriverà questo ultimo gruppo di episodi, ma non hanno ancora girato la quinta stagione, quindi non aspettatevi tutto troppo presto. Altrimenti, sarà una stagione più breve, dato che sono previsti solo otto episodi, e non dieci come nei capitoli precedenti.

Guardi ancora Mayor of Kingstown ?